Требуеться веб-программер,для крупного проекта, на постоянную работу.Все обговариваем со мной в ICQ 495 751 208,Вакансий МНОГО!!!! ПИШИТЕ ВСЕ начиная от php кодеров, кончаса ассамблерами и С++ кодерами! -----Описание проекта---- Онлайн игра Ragnarok Online Сервер первое время не будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже сверстанный дизайн главной и внутренней страницы. Требуется сделать из этого полноценный скин для друпала.
В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНо укажите:
1. Ориентировочную стоимость
2. Ориентировочный срок
3. Конкретную ссылку на вашу последнюю работу по теме друпал.
В личные сообщения не писать.
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