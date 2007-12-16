Pабота с blogger, разработка на php+mysql

торговая площадка, требования к дизайну минимальные, тестирование, дальнейшее сопровождение и обновление, подробнее в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Pабота с blogger.com, разработка на php+mysql
три связанных модуля:
1. регистрация на сервисе, запись регистрационных данных в базу. Указывайте цену с пробивом каптчи и без.
при регистрации идет подтверждение линки по емаил.
2. автопостинг в уже зарегистрированные блоги, настройка времени, источников rss, обработка (генерация) статей по списку кейвордов
3. управление шаблонами, в любой момент можно изменить шаблон на всех блогах, либо рандомно распредиелить из имеющихся (несложно).
4. другие возможности приветсвуются
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