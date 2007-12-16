Доработать модуль статьи в самописной CMS

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Есть удобная CMS со многими модулями, в коде везде ремарки и пояснения. Нужен php+MySQL програмист, требуеться подредактировать модуль "превью статических страниц". Нужно сделать в админке возможность ставить анонсы страниц в выбраном разделе сайта, тоесть модуль статьи, возможно переделать модуль новости под статьи. Проект не оплачиваеться, в качестве оплаты отдаеться CMS в Ваше использоание. В ней очень много блоков она простая и удобная, список основных модулей: поиск, карта сайта, галерея, каталог, путь, новость (анонс новостей на главную) и тд.

В дальнейшем, постоянное сотрудничество заказ дополнительных модулей за деньги.

Пример сайта с модулем статьи - http://comp-m.ru/service/

icq: 215505574

16 лет назад
sadik53
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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