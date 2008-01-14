Написание Java под СMS

Необходимо написать скрипт. который будет:

на странице с галереей фотографий, при нажатии на фото эта фотография должна в увеличенном варианте появляться справа а после нажатия на увеличенную фотографию она должна открываться в еще большем размере в новом окне?

Разрабочик должен учесть, что сей скрипт должен будет работать в CMS.