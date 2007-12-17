Сделать мультимедиа форму

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать мультимедиа форму. Пример на изображении.

Указывайте стоимость. Сроки - до 8 часов.

Огромная просьба!!! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ В ICQ НЕ СТУЧАТЬ И НА MAIL НЕ ПИСАТЬ.

16 лет назад
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад