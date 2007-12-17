Сделать флеш кнопки для сайта

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок192 просмотра
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Нужно сделать флэшевую кнопку для сайта:

1. Сначала это будет торчащий гвоздь

2. При наведение на кнопку появляется молоток

3. При нажатие на кнопку молоток забивает гвоздь по шляпку с характерным звуком

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Срок 3-4 дня

16 лет назад
westfal
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
XciteDeveloper
Саядян 
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов(-2)
16 лет назад
$70
2 дня
Очень приятный заказчик . Советую
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