Установка, наладка сайта по недвижимости + каталог услуг и фирм (2 в 1). Можно на основе готовых скриптов.

Нужно привести это всё к единому дизайну и подогнать под нужды заказчика. Исходники скриптов и дизайн в PSD предоставляются, требуется их доработка, можно предлагать варианты. Окончательное решение будет выглядеть как сайт "Наш Дом" - основные составляющие две: каталог объектов недвижимости, открытый для подачи объявлений частными лицами и агентствами, и каталог фирм, предоставляющих услуги в сфере строительства, продажи стройматериалов, ремонтных работ, мебельных фирм и т.д.