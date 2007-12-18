Grabber контента HTML

$20
Веб-программированиеЗавершен12 заявок148 просмотров
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Требуется написать граббер (на php). Интерфейс не требуется, ссылка записывается в сам скрипт.

Требуемые функции:

- скачивать страницу

- сохранять страницу в формате ГГГГ.ММ.ДД - ЧЧ.ММ.html

HTML
16 лет назад
Reneval
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
terminatorz
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kudja
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$20