Сайт без базы

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок197 просмотров
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Требуется запрограммировать сайт фотографий без базы. Просто папки и в них фалы с настройками – указывающими как и что выводить.

В приложении -ТЗ

Верстка - минимальная.

Предложения с оценкой стоиимости работы - просьба дублировать на

[email protected]

16 лет назад
advainfo
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад