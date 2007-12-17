Сайт без базы

Установка, наладка сайта по недвижимости + каталог услуг и фирм (2 в 1). Можно на основе готовых скриптов. Нужно привести это всё к единому дизайну и подогнать под нужды заказчика. Исходники скриптов и дизайн в PSD ...
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Требуется запрограммировать сайт фотографий без базы. Просто папки и в них фалы с настройками – указывающими как и что выводить.
В приложении -ТЗ
Верстка - минимальная.
Предложения с оценкой стоиимости работы - просьба дублировать на
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