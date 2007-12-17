Программирование сайта по этапам

Ищу програмиста на длительное сотрудничество примерно 2 месяца может и больше если все будет окей, есть сайт http://www.mapyourvisitors.com/ идея воплощена на минимальном уровне требуеться доработка, разработка админки, юзерской части, различной статистики и помощь в оптимизации кода запросов к БД и все такое, работа будет состоять поэтапно, разработка далее промежуток тест

Нужен програмист среднего уровня, хорошо разбирающийся в обработке по IP адресам, оплату гарантирую по договоренности, с + отзывами на данном сайте могу работать через аванс. Много не обещаю ну и не обижу

кому интересно стучитесь 332756275 в кратце раскожу а далее решим

Если вы не настроены всеръез и на долго просьба не писать