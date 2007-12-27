Страница сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки150 просмотров
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Необходимо разработать страницу сайта.

на белом фоне логотип компании, ниже текстовый блок с описанием.

ниже идет схема оборота денег внутри группы компаний (есть 5 логотипов, надо нарисовать схему), ниже идет логотип одной из 5 компаний и ее описание.

дополнительно сделать скрипт, чтобы при наведении на поле "адрес", "реквизиты", "обратная связь" открывалось соответствующее поле на этой же странице.

дополнительное описание после определения победителя

16 лет назад
Ratix
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
tellura
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
Сработали на отлично. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
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