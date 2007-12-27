Страница сайта

Необходимо разработать страницу сайта.

на белом фоне логотип компании, ниже текстовый блок с описанием.

ниже идет схема оборота денег внутри группы компаний (есть 5 логотипов, надо нарисовать схему), ниже идет логотип одной из 5 компаний и ее описание.

дополнительно сделать скрипт, чтобы при наведении на поле "адрес", "реквизиты", "обратная связь" открывалось соответствующее поле на этой же странице.

дополнительное описание после определения победителя