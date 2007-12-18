Меню навигации на яве

.История такова .Сайт 5466969.ru ...человеrк.. с которым был договор(програм.) после предоплаты длительное время не выходит на связь.Врезультате сайт до конца не настроен.(работодатель после регистрации не может войти например и множество мелочей.) подумайте если справитесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется горизонтальное меню на флешь, щас решили его убрать и сделать меню на ява. В меню навигации которое сейчас, имеется 5 ссылок. Надо сделать меню на яве, похожее по стилю, так же с 5 ссылочками но с одной ссылки должно выпадывать вниз меню и там был дальнейшей выбор навигации.
Работаю без предоплаты.
Задание простое.
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