Меню навигации на яве

Имеется горизонтальное меню на флешь, щас решили его убрать и сделать меню на ява. В меню навигации которое сейчас, имеется 5 ссылок. Надо сделать меню на яве, похожее по стилю, так же с 5 ссылочками но с одной ссылки должно выпадывать вниз меню и там был дальнейшей выбор навигации.

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Задание простое.