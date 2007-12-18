Модуль галлереи и голосования для DLE

.История такова .Сайт 5466969.ru ...человеrк.. с которым был договор(програм.) после предоплаты длительное время не выходит на связь.Врезультате сайт до конца не настроен.(работодатель после регистрации не может войти например и множество мелочей.) подумайте если справитесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ в приложении. СМС реализовывать не нужно, просто создать таблицу Юзеров кто отправил смс для теста.
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