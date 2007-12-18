Разработка сайта

Краткое описание системы: система online риэлтор. Добавление спроса и предложения (аренда) на разные категории недвижимости. Для просмотра БД нужно добавить спрос или предложение. Ручная модерация добавленных предложения или спроса. Доступ дается на сутки далее логин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать сайт по типу http://autokadabra.ru/
Обязательно опыт разработки подобных сайтов.
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