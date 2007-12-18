Страницы клиентских сервисов, JS/ajax/html/css

$2500
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок247 просмотров
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Задача: по четкому ТЗ (от алгоритмов работы каждой кнопочки вплоть до описания стилей и попиксельного размещения элементов на странице) сделать полностью динамическую страницу на JS, осуществляющую вывод сложного интерактивного отчета. Данные для отчета отдаются в виде web-api (файлы .js?бла бла бла на серверной стороне, формируемые на лету CGI при обращении к файлу, содержат готовые javascript-массивы и хэши с данными по запросу). API в процессе разработки, в некоторых местах стоят пока заглушки в виде статичных .js файлов.

Обязательно личное присутствие в офисе на момент обсуждения ТЗ, сроков и стоимости, а также на момент сдачи работы.

HTMLCSSAjax
16 лет назад
selassie
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
jeepers
Гость 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
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