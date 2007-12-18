Страницы клиентских сервисов, JS/ajax/html/css

Задача: по четкому ТЗ (от алгоритмов работы каждой кнопочки вплоть до описания стилей и попиксельного размещения элементов на странице) сделать полностью динамическую страницу на JS, осуществляющую вывод сложного интерактивного отчета. Данные для отчета отдаются в виде web-api (файлы .js?бла бла бла на серверной стороне, формируемые на лету CGI при обращении к файлу, содержат готовые javascript-массивы и хэши с данными по запросу). API в процессе разработки, в некоторых местах стоят пока заглушки в виде статичных .js файлов.

Обязательно личное присутствие в офисе на момент обсуждения ТЗ, сроков и стоимости, а также на момент сдачи работы.