Разработаю скрипты различной сложности на языках php и javascript(Ajax)
И это все в режиме реального времени с консультациями и решениями вопросов по icq
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
16 лет назад
Отличная работа в очень быстрые сроки. Сумел реализовать необходимый функционал полностью в соответствии с ТЗ и пожеланиями. Обязательно обратимся еще. Благодарность выражает весь коллектив компании. С уважением, ведущий программист дизайн-бюро GroupInfo, Сиренко Кирилл.
Ответный отзыв
Хорошо сработались. Приятный человек. Предложил через СБС. Вобщем приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.:-)
$250
10 баллов
16 лет назад
Денис - это человек с которым приятно иметь дела! Вежливый в общении, корректный в сроках выполняет работу на очень(!) высоком уровне. Быстро, качественно и недорого - все-таки совместимые качества в этом freelancer'е. Приятно работать с человеком, который пишет "сделано" и дает ссылку на проект, пока другие разработчики еще торгуются, и переживают по поводу оплаты. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
И вот я опять работаю с этим человеком! Приятный в общении, ответственный и главное - знающий, что должно получится в итоге, заказчик. Работаю с ним уже второй раз и не жалею. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
$175
10 баллов
16 лет назад
отличная работа! ТЗ было достаточно сложным , работа заняла больше времени чем я планировал, НО, она была сделана ОЧЕНЬ качественно. Очень качественно - это когда функция работает так, как я хочу, а не как программист хочет:-) В данном случае Денис именно так и сработал - сделал именно так, как я хочу и даже больше:-) По ходу дела возникли дополнения и мы их реализовали. Некоторые штуки Денис придумал сам и сделал в порядке приятного подарка к основному ТЗ:-) В общем - рекомендую. Очень ответственный, настойчивый и, самое главное, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер.
Ответный отзыв
Отличный заказчик Всегда на связи Хорошо понимает и может обьяснить то, что желает получить в итоге Приятно было работать с Геннадием
$40
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$292
8 баллов
17 лет назад
И снова не подвел, все работает, пасиба. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Сорь, хотел 10 поставил, отвлекли, меня вот и промазал, сам понимаеш тоже на работе.