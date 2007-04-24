отличная работа! ТЗ было достаточно сложным , работа заняла больше времени чем я планировал, НО, она была сделана ОЧЕНЬ качественно. Очень качественно - это когда функция работает так, как я хочу, а не как программист хочет:-) В данном случае Денис именно так и сработал - сделал именно так, как я хочу и даже больше:-) По ходу дела возникли дополнения и мы их реализовали. Некоторые штуки Денис придумал сам и сделал в порядке приятного подарка к основному ТЗ:-) В общем - рекомендую. Очень ответственный, настойчивый и, самое главное, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер.