Установить дизанй на движек DLE. Дизайн сверстан. Срочно!
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Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые.
Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260
Все кто согласен сделать за 5 WMZ пишите, все файлы я предоставлю...
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