Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые.

Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260

Все кто согласен сделать за 5 WMZ пишите, все файлы я предоставлю...