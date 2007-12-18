Доработать скрипт

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок521 просмотр
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Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые.

Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260

Все кто согласен сделать за 5 WMZ пишите, все файлы я предоставлю...

16 лет назад
AmtellGroup
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад