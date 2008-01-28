Нужна CMS. Оплата - хостинг!

Веб-программированиеЗавершен10 заявок235 просмотров
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Здраствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для бизнес-сайта требуется CMS система (своя) со следующим функционалом:

1. Возможность создания / редактирование разделов, пунктов меню.

2. Лицензия на 3 сайта (т.е 1 сайт основной, и 2 промо-сайта на том же домене в поддоменах)

3. Модуль статьи (по разделам)

4. Модуль каталога (простой, картинка - описание, подробнее)

5. Визуальный редактор (обновлять сайт будут не опытные пользователи)

Функционал не малый, прекрасно понимаю.

Оплата: качественный платный хостинг, размер и длительность обсуждаем в личной переписке, но за такую работу точно не обижу : )

Вроде бы всё.

С уважением, Сергей

16 лет назад
savinoff
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
RandomZ
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Отличная работа! Сотрудничали по созданию и интегрированию CMS. Всё выполнено точно в срок. Качеством остался полностью доволен! Вообщем советую ;-)
Адекватные и знающий человек, который четко знает и может сказать, что ему нужно. Приятно работать
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