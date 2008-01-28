Нужна CMS. Оплата - хостинг!

Написать скрипт аналогично учету статистики поисковых запросов liveinternet: Когда человек в yandex.ru набирает запрос. Затем по этому запросу он попадает на наш сайт. Но необходимо чтоб человека перебрасывало на страницу, которую мы сами сопоставили с ...