Шаблон для DLE

Делал для Юрия верстку макета из psd. Очень доволен работой. Как говорится все шло в дружественной обстановке, что бывает не очень часто. Все проблемы решали вместе и очень продуктивно. Не успев выслать работу - уже получил оплату, что очень порадовало. Очень ответственный и положительный человек, по-больше бы таких :) Спасибо.