Шаблон для DLE

Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые. Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260 Все кто согласен сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуте уважаемые фрилансеры.
Нужно сделать вёрстку макета под DLE.
Цена вопроса 40$.
Дизайн находится в приложение.
Оставляйте свои предложения по ценам и срокам здесь я с вами свяжусь.
Жду ваших предложений.
С уважением Веселов Юрий Александрович.
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