Шаблон для DLE

$40
Веб-программированиеЗавершен4 заявки127 просмотров
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Здравствуте уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать вёрстку макета под DLE.

Цена вопроса 40$.

Дизайн находится в приложение.

Оставляйте свои предложения по ценам и срокам здесь я с вами свяжусь.

Жду ваших предложений.

С уважением Веселов Юрий Александрович.

16 лет назад
RAD2006
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ni-ks
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$40
Никита отличный специалист в своей области! Очень рад, что обратился именно к нему. Человек отнёсся с пониманием к возникшим при работе проблемам. Сделал всё на отлично. Настоятельно рекомендуюю как отличного работника. Спасибо ещё раз Никита.
Делал для Юрия верстку макета из psd. Очень доволен работой. Как говорится все шло в дружественной обстановке, что бывает не очень часто. Все проблемы решали вместе и очень продуктивно. Не успев выслать работу - уже получил оплату, что очень порадовало. Очень ответственный и положительный человек, по-больше бы таких :) Спасибо.
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