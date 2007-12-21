Сделать шаблон для wordpress

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки178 просмотров
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Прошлый мой заказ повис на пол пути... имеетса готовая вёрстка, нужно всё это дело повесить на wordpress

Сроки - 3 дня.

WordPress
16 лет назад
a1e2n
39 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
vborodin
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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