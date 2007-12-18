Простой модуль оплаты через RoboXchange

Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые. Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260 Все кто согласен сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего три поля, проверка платежа - только сообщение об успешной операции.все должно быть в одном файле и в этот файл должны передаваться параметры.Уникальный номер платежа - сгененированное число. В личку писать
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