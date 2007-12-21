Скрипт для сканирования каталога ссылок

Нужен специалист PHP, Action script 2.0, связь PHP и AS умение разбираться в чужом коде. Работа срочная. Исходники после беседы с исполнителем. Сюда не пишите, звоните на телефон или стучите в асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт, который сканирует форуму каталога ссылок. Лучше PHP. Можно и виндовыское приложение!
Как должен работать скрипт:
1. Вставляешь URL каталога
2. Далее происходит сканирование формы добавления сайта. После сканирования скрипт должен выводить:
- form aktiom:= ее значение (к примеру add.php)
- разделы каталога с названием раздела и значение присвоенново ему
- и другие стандартные поля каталога, т.е. полное описание, которкое описание, фио и т.д.
После скаанирования он должен показывать результат!
Работа не сложная на мой взгляд.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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