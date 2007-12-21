Скрипт для сканирования каталога ссылок

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Требуется написать скрипт, который сканирует форуму каталога ссылок. Лучше PHP. Можно и виндовыское приложение!

Как должен работать скрипт:

1. Вставляешь URL каталога

2. Далее происходит сканирование формы добавления сайта. После сканирования скрипт должен выводить:

- form aktiom:= ее значение (к примеру add.php)

- разделы каталога с названием раздела и значение присвоенново ему

- и другие стандартные поля каталога, т.е. полное описание, которкое описание, фио и т.д.

После скаанирования он должен показывать результат!

Работа не сложная на мой взгляд.

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
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klimz
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