Модуль партнерок для CMS DLE

Необходимо написать модуль для CMS DLE

Модуль должен быть встроен в админпанель Dle

Название модуля – «Партнерки»

Необходимо осуществить функцию изменения ссылки, отображаемой на сайте в нужную ссылку для каждого партнера.

Пример

На сайте имеется ссылка http://www.XXXXX/good/url_2.html

И имеется 3 пользователя-партнера, которые рекламируют сайт XXXXX по своим реферальным ссылкам

www. XXXXX /link/?ref=1

www. XXXXX /link/?ref=2

www. XXXXX /link/?ref=3

У каждого партнера есть реферальная ссылка на другом сайте

Например

www. newsite.ru /vip/?ref=152

www. newsite.ru / vip /?ref=1080

www. newsite.ru / vip /?ref=378

Пример 1 работы функции:

Партнер номер 2 по своей рекламной ссылке www. XXXXX /link/?ref=2 приводит на сайт XXXXX пользователя. Пользователь нажимает на ссылку http://www.XXXXX/good/url_2.html и он переходит на сайт newsite.ru по ссылке www. newsite.ru / vip /?ref=1080

Пример 2 работы функции:

Партнер номер 3 по своей рекламной ссылке www. XXXXX /link/?ref=3 приводит на сайт XXXXX пользователя. Пользователь нажимает на ссылку http://www.XXXXX/good/url_2.html и он переходит на сайт newsite.ru по ссылке www. newsite.ru / vip /?ref=378

Необходимо реализовать понятный интерфейс модуля в админпанели сайта CMS Dle. Для этого необходимо следующие поля

1 Главная ссылка сайта «http://www.XXXXX» (возможность изменения ее)

2 Имя партнера

3 его партнерская ссылка на сайте «newsite.ru» (поле 1) (возможность изменения ее)

4 его партнерская ссылка для рекламы на сайте XXXXX (поле 2) (возможность изменения ее)

5 количество переходов у партнера за день по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2

6 количество переходов у партнера за неделю по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2

7 количество переходов у партнера за весь период по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2

8 общая статистика по всем партнерам.

Более наглядно это представлено в файле TZ.exl

Примечание. Если посетитель приходит на сайт www.XXXXX, от пользователей не входящий в список партнеров, то все пользователи переходят по ссылке http://www.XXXXX/good/url_2.html без какого либо изменения перенаправления.

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