Модуль партнерок для CMS DLE

Необходимо доработать скрипт раздела рекомендуемые. Перейдите на страницу www.amtell.ru, с права под панелью навигации разположен блок показа одного из рекомендуемых товаров. Но при переходе на страницу с описание товара возникает ошибка, например http://www.amtell.ru/info.php?idd=403260 Все кто согласен сделать ...
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Необходимо написать модуль для CMS DLE
Модуль должен быть встроен в админпанель Dle
Название модуля – «Партнерки»
Необходимо осуществить функцию изменения ссылки, отображаемой на сайте в нужную ссылку для каждого партнера.
Пример
На сайте имеется ссылка http://www.XXXXX/good/url_2.html
И имеется 3 пользователя-партнера, которые рекламируют сайт XXXXX по своим реферальным ссылкам
www. XXXXX /link/?ref=1
www. XXXXX /link/?ref=2
www. XXXXX /link/?ref=3
У каждого партнера есть реферальная ссылка на другом сайте
Например
www. newsite.ru /vip/?ref=152
www. newsite.ru / vip /?ref=1080
www. newsite.ru / vip /?ref=378
Пример 1 работы функции:
Партнер номер 2 по своей рекламной ссылке www. XXXXX /link/?ref=2 приводит на сайт XXXXX пользователя. Пользователь нажимает на ссылку http://www.XXXXX/good/url_2.html и он переходит на сайт newsite.ru по ссылке www. newsite.ru / vip /?ref=1080
Пример 2 работы функции:
Партнер номер 3 по своей рекламной ссылке www. XXXXX /link/?ref=3 приводит на сайт XXXXX пользователя. Пользователь нажимает на ссылку http://www.XXXXX/good/url_2.html и он переходит на сайт newsite.ru по ссылке www. newsite.ru / vip /?ref=378
Необходимо реализовать понятный интерфейс модуля в админпанели сайта CMS Dle. Для этого необходимо следующие поля
1 Главная ссылка сайта «http://www.XXXXX» (возможность изменения ее)
2 Имя партнера
3 его партнерская ссылка на сайте «newsite.ru» (поле 1) (возможность изменения ее)
4 его партнерская ссылка для рекламы на сайте XXXXX (поле 2) (возможность изменения ее)
5 количество переходов у партнера за день по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2
6 количество переходов у партнера за неделю по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2
7 количество переходов у партнера за весь период по ссылкам написанным в поле 1 и поле 2
8 общая статистика по всем партнерам.
Более наглядно это представлено в файле TZ.exl
Примечание. Если посетитель приходит на сайт www.XXXXX, от пользователей не входящий в список партнеров, то все пользователи переходят по ссылке http://www.XXXXX/good/url_2.html без какого либо изменения перенаправления.
Желающим заняться разработкой отписаться на icq 285-628-620
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