Партнерка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Здравствуйте!!!

Меня интересует написание такого проекта как Так.ru или wmlink.ru

Возможно усовершенствовать, что то добавить свое что бы проект был уникален.

Есть скрипт для таких проектов "накрутчик кликов" нужно сделать от него защиту что бы тот скрипт в данном проекте не работал, скрипт предоставлю для разработки...

Жду предложений. Можно по аське 362-324-876

16 лет назад
liapa
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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