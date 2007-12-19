Брачное агентство

Сайт знакомств состоит из двух частей: для мужчин и для женщин. Регистрация на обеих сайтах производится по стандартной схеме. Отличие женского сайта состоит в том, что все новые анкеты поступают к администратору, который их просматривает, может вносить коррективы, далее по электронной почте отправляется подтверждение и анкета выставляется на сайт.

Функциональность:

-полное администрирование, с разными правами доступа

-управляемая мультиязычность

-два вида регистрации, мужская и женская часть

-создание и управление анкетой-профилем

-проверка переписки на сайте (на предмет наличия контактов для прямой связи, исключающее телефон, icq, e-mail)

-автоуведомление о заинтересовавшихся по e-mail

-функция поиска по сайту (информации, анкет и т.д.)

-рассылка по выборке

-подбор сопутствующего товара (цветы, открытка и т.д.)

-администрирование сопутствующего товара (как интернет-магазин)

-рейтинговая система участников

-система рефералов и партнерской программы

-система приема платежей

Приветствуется использование готового движка или cms. Пример похожего сайта ualadys.com, необходимо зарегистрироваться на нем, для знакомства со всей функциональностью.

Необходим программист (PHP или Perl), который будет работать с готовым и сверстанным дизайном и который имеет опыт работы с подобными сайтами.

Все подробности по:

E-mail: [email protected]

Тел.: +38 (044) 599-5959

ICQ: 95995959