Электронный дневник ученика Он-лайн

Электронные дневники планируется в виде электронных таблиц на КАЖДОГО ученика каждого класса. В классах до 15 человек. Классы с 1 по 11-й.

Первых трёх классов (1,2,3) по два.

Электронные дневники предполагаются в форме обычных дневников с расписанием, которое вводится классным руководителем. Оценки выставляются классным руководителем в конце недели. Домашние задания в электронный дневник как правило вписываться не будут, но должна быть возможность вписать их отсутствующим по какой либо причине ученикам. Расписание вписывается в календарь. В общей базе данных должна быть возможность ставить фильтр по предмету по классу, по ученику, по временному периоду. Классный руководитель, выставляя оценку по тому или иному предмету, должен иметь возможность написать комментарий к ней.

Планируется несколько групп пользователей:

Классный руководитель: добавление с доступом ко всем ученикам СВОЕГО класса (просмотр, заполнение корректировка).

Ученик: Просмотр СОБСТВЕННОГО дневника.

Родитель: просмотр дневника СВОЕГО ребёнка.

Администратор: добавление убавление корректировка ЛЮБОЙ информации.

данный дневник должен представлять собой дополнительный модуль к сайту.

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