Программирование и поддердка сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки93 просмотра
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Есть сайт под управлением Битрикс, который нужно поддерживать с точки зрения функциональности, модернизоровать модули. Обновлением контента заниматься не нужно.

Требуется человек с хорошоим опытым работы на Битрикс для более или менее постояной работы над проектом ~ 40-50 часов в месяц.

Оплата почасовая 4$ час.

16 лет назад
maxonchik
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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