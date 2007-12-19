Программирование и поддердка сайта на Битриксе

Электронные дневники планируется в виде электронных таблиц на КАЖДОГО ученика каждого класса. В классах до 15 человек. Классы с 1 по 11-й. Первых трёх классов (1,2,3) по два. Электронные дневники предполагаются в форме обычных дневников с расписанием, ...
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Есть сайт под управлением Битрикс, который нужно поддерживать с точки зрения функциональности, модернизоровать модули. Обновлением контента заниматься не нужно.
Требуется человек с хорошоим опытым работы на Битрикс для более или менее постояной работы над проектом ~ 40-50 часов в месяц.
Оплата почасовая 4$ час.
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