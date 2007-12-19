Программирование и поддердка сайта на Битриксе

Есть сайт под управлением Битрикс, который нужно поддерживать с точки зрения функциональности, модернизоровать модули. Обновлением контента заниматься не нужно.

Требуется человек с хорошоим опытым работы на Битрикс для более или менее постояной работы над проектом ~ 40-50 часов в месяц.

Оплата почасовая 4$ час.