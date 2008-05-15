Интеграция готового сайта в CMS Битрикс

Необходимо написать скрипт который бы выдавал график и таблицу статистики на основе транзакций из html файла(стейта) и генерировал бы график доходности. Пример графика: http://www.unfx.ru/stat/grafic.png Пример таблицы статистики: http://unfx.ru/signals/money/trade_signal_statistics.php Пример стейта: http://unfx.ru/stat/st/statement.htm Цена/Сроки
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Необходимо установить CMS Битрикс на сайт. Интегрировать дизайн готового (сверстанного в html) сайта в систему. Сайт не сложный – несколько рубрик, в каждой рубрике лента новостей, баннеры, поиск. Техническое задание будет предоставлено уже при детальном обсуждении работы.
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