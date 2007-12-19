Автообновление

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Необходимо написать скрипт который бы выдавал график и таблицу статистики на основе транзакций из html файла(стейта) и генерировал бы график доходности.

Пример графика:

http://www.unfx.ru/stat/grafic.png

Пример таблицы статистики:

http://unfx.ru/signals/money/trade_signal_statistics.php

Пример стейта:

http://unfx.ru/stat/st/statement.htm

Цена/Сроки

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
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