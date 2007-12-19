Скрипт - приглашение друзей

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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нужен скрипт "пригласить друзей"

аналогично facebook.com

приглашения там нескольких видов ( из разных сервисов)

можно ставить оплату по каждому, либо по всем вместе.

16 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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