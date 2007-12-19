Auto-classifieds

Необходимо установить CMS Битрикс на сайт. Интегрировать дизайн готового (сверстанного в html) сайта в систему. Сайт не сложный – несколько рубрик, в каждой рубрике лента новостей, баннеры, поиск. Техническое задание будет предоставлено уже при детальном ...
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Автоэнтузиаст- руководитель проекта требуется для создания и раскрутки автомобильного вебсайта -classifieds.
Требуемые навыки: програмирования, ,дизайна, верстки, либо организации взаимодействия дизайнер - програмист - наполнение контента.Желательно Москва-МО
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