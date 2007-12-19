Auto-classifieds

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Автоэнтузиаст- руководитель проекта требуется для создания и раскрутки автомобильного вебсайта -classifieds.

Требуемые навыки: програмирования, ,дизайна, верстки, либо организации взаимодействия дизайнер - програмист - наполнение контента.Желательно Москва-МО

16 лет назад
docomo
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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