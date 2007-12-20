Необходимо написать три простеньких скрипта на PHP

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1) Открываем файл news.id и оттуда берем РАНДОМОМ любую строчку.

В ней все записи разделены знаком |

Создаем массим $goods в который вгоняем записи.

Например у нас есть строка:

1225|привет|название

на выходе должен получиться массив с данными

$goods[0]=1225

$goods[1]=привет

$goods[2]=название

Обращений к этому скрипту будет много и часто, поэтому нужно как-то корректно работать с файлом, чтобы он не "поломался". В файле будет порядка 50 строк. Может просто открывать файл, считывать из него сразу ВСЮ ифнормацию, файл закрывать и потом работать уже с этой информацией: сначала разбить ее на строки, потом из этих строк выбрать рандомом одну, и потом уже эту строку разбить в массив. Т.е. чтобы работа с самим файлом была сведена к минимуму (простое считывание информации с него).

2) Скрипт аналогичный первому скрипту, НО:

нужно на выходе получить массив со следующими данными:

Допустим у нас в файле такие данные:

парметр1|параметр2|параметр3_1|параметр4|параметр5

парметр1|параметр2|параметр3_2|параметр4|параметр5

парметр1|параметр2|параметр3_3|параметр4|параметр5

парметр1|параметр2|параметр3_2|параметр4|параметр5

парметр1|параметр2|параметр3_2|параметр4|параметр5

Нужно сначала выбрать те строки у которых в третьем стоблце стоит параметр3_2 (в моем случае это будет простое число). Параметр задается в начале скрипта. Таких строк будет несколько. А потом из этих оставшихся строк рандомом выбрать одну и загнать ее так же в массим разделив по символу | т.е. грубо говоря выбираем рандомом строку из тех, которые соответсвуют определенным условиям (наличе в столбце определенного параметра)

3)Скрипт аналогичен второму, работать будет с тем же большим файлом где порядка 50 строк. Условия те же - совпадение в (уже в первом) столбце параметра. Но уже таких строк будет всего одна, т.к. идет просто выборка по ID. Следовательно рандом не нужен. И тоже найденную строку загнать в массив.

КО ВСЕМ СКРИПТАМ:

в начале скрипта задается массив $goods_default.

Так вот, если в процессе выборки, или еще чего возникает какая-нибудь ошибка, то приравнивать масиив $goods к этому массиву $goods_default Например если не была найдена строка в которой есть совпадение, т.е. нечего

в массив запихивать :) Или например если файл невозможно открыть.

Т.е. НЕ ДОЛЖНО быть таких моментов, когда массив $goods в конце выполнения скрипта остается пустой!

Жду предложения по цене и сроки. Скрипты на самом деле очень простые, просто увы я владею PHP на начальном уровне и работе с файлами еще не научился :)

PHP
16 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$40
Хоть скрипт был и простой, но сделан он был минут за пять. Очень быстро.
Хорошо сотставлено ТЗ. Все четко и лаконично, что является залогом взаимопониманяю. Оплата без задержек сразу после окончания работ
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