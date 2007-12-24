Скрипт получения кода информера (на AJAX/Java)

Веб-программированиеЗавершен8 заявок272 просмотра
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Каждый наверняка встречался с такими скриптами-формами:

выбираем парметры, цвет и в итоге получаем код для размещения на сайте.

Мой случай:

Пользователь выбирает несколько параметров по очереди. Некоторые между собой связаны. Потом в конце выбирает цвета и получает нужный код. При выборе цветов он видит конечный результат.

При этом при смене какого-либо параметра (цвета) у него тут же меняется результат и вносятся изменения в код БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы.

Более подробно в приложенном файле.

Жду цену и сроки. Пожалуйста оставляйте свои предложения только после ознакомления с заданием в файле.

Ajax
16 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
Задание было выполнено достаточно быстро по моим меркам. Я расчитывал на большее время. В итоге получился полностью рабочий скрипт, в котором были учтены абсолютно все мои пожелания и даже больше!
Максим, довольно терпеливый заказчик. Четкое ТЗ дает возможность работать с уверенностью. Рекомендую сотрудничать с Максимом.
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