Скрипт получения кода информера (на AJAX/Java)

Каждый наверняка встречался с такими скриптами-формами:

выбираем парметры, цвет и в итоге получаем код для размещения на сайте.

Мой случай:

Пользователь выбирает несколько параметров по очереди. Некоторые между собой связаны. Потом в конце выбирает цвета и получает нужный код. При выборе цветов он видит конечный результат.

При этом при смене какого-либо параметра (цвета) у него тут же меняется результат и вносятся изменения в код БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы.

Более подробно в приложенном файле.

Жду цену и сроки. Пожалуйста оставляйте свои предложения только после ознакомления с заданием в файле.