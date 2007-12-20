Написание модуля для IPB

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется программист для написания модуля к IPB.

За подробностями в личку. В icq не флудим.

16 лет назад
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
Выбранные исполнители
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Провалил проект. Потратил время.
kapa76
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Жоска накосячел =\
  • Похожие заказы

  • Модуль оплаты для 1С-Битрикс

    $400

    Необходима разработка модуля оплаты для 1с-Битрикс. Техническое задание Задача – интеграция системы приема и обработки платежей Z-PAYMENT и системы управления сайтом 1С-Битрикс. Требования: Разработка модуля оплаты для программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакциях «Малый ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка флеш ролика

    $10

    Требуется просто поменять цвет фона во флешке, сложность заключается в том, что есть только swf файл, файла fla нет. Флешку выложить не могу вот адрес http://xerox-format.ru/logo.swf Оценю срочность!!!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Mp3-проигрыватель

    Сделать проигрыватель mp3-файлов с диска по типу этого: http://flv-mp3.com/ru/ Функциональность примерно та же: запрос с флешу вида: "flash.swf?name=Песенка&amp;time=153". С дизайном не особо заморачиваться - главное предоставить исходник, переделаю сам...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Auto-classifieds

    Автоэнтузиаст- руководитель проекта требуется для создания и раскрутки автомобильного вебсайта -classifieds. Требуемые навыки: програмирования, ,дизайна, верстки, либо организации взаимодействия дизайнер - програмист - наполнение контента.Желательно Москва-МО

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт получения кода информера (на AJAX/Java)

    Каждый наверняка встречался с такими скриптами-формами: выбираем парметры, цвет и в итоге получаем код для размещения на сайте. Мой случай: Пользователь выбирает несколько параметров по очереди. Некоторые между собой связаны. Потом в конце выбирает цвета и получает нужный ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо написать три простеньких скрипта на PHP

    1) Открываем файл news.id и оттуда берем РАНДОМОМ любую строчку. В ней все записи разделены знаком | Создаем массим $goods в который вгоняем записи. Например у нас есть строка: 1225|привет|название на выходе должен получиться массив с данными $goods[0]=1225 $goods[1]=привет $goods[2]=название Обращений к этому скрипту ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интеграция готового сайта в CMS Битрикс

    $500

    Необходимо установить CMS Битрикс на сайт. Интегрировать дизайн готового (сверстанного в html) сайта в систему. Сайт не сложный – несколько рубрик, в каждой рубрике лента новостей, баннеры, поиск. Техническое задание будет предоставлено уже при детальном ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Автообновление

    Необходимо написать скрипт который бы выдавал график и таблицу статистики на основе транзакций из html файла(стейта) и генерировал бы график доходности. Пример графика: http://www.unfx.ru/stat/grafic.png Пример таблицы статистики: http://unfx.ru/signals/money/trade_signal_statistics.php Пример стейта: http://unfx.ru/stat/st/statement.htm Цена/Сроки

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад