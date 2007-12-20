Доработка флеш ролика

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Требуется просто поменять цвет фона во флешке, сложность заключается в том, что есть только swf файл, файла fla нет. Флешку выложить не могу вот адрес http://xerox-format.ru/logo.swf

Оценю срочность!!!

16 лет назад
xomyak23
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
_rand0m_
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
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