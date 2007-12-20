Создание (подбор) формы запроса для Joomla

Каждый наверняка встречался с такими скриптами-формами: выбираем парметры, цвет и в итоге получаем код для размещения на сайте. Мой случай: Пользователь выбирает несколько параметров по очереди. Некоторые между собой связаны. Потом в конце выбирает цвета и получает нужный ...