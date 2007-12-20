Создание (подбор) формы запроса для Joomla

Срочно требуется программист для написания модуля к IPB. За подробностями в личку. В icq не флудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание (подбор) формы запроса (когда на емайл отправляются данные) для Joomla. Если уже есть модуль редактора форм запроса - можно тоже такую подскажу оплатить.
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