OScommerce - модуль доставки, интегр. с биллингом

Необходимо следующее:

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РАЗРАБОТАТЬ МОДУЛЬ ДОСТАВКИ

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Логика:

- Стоимость доставки расчитывается в зав-сти от страны куда отсылается товар и категории (кол-ва товара).

- Есть список стран, для каждой из которых задается своя стоимость доставки.

- 1я категория - базовая стоимость для конкретной страны. 2я категория - это +50% от стоимости 1ой категории (т.е. 150%). 3я категория - 200% стоимости 1ой категории.

При формировании заказа в зав-сти от кол-ва выбранного товара (макс. 3 штуки) и страны доставки формируется стоимость доставки и прибавляется к цене товара. Т.о. доставка входит в финальный счет.

В расшифровке счета пользователь видит, что им выбрана страна доставки такая-то и стоимость доставки соответственно такая-то.

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УСТАНОВИТЬ ШАБЛОН

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Установить купленный на Templatemonster шаблон.

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ПРИКРУТИТЬ ШОП К БИЛЛИНГУ

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Имеется биллинг (кредитные карты) и shopping cart модуль для интеграции OScommerce с ним.

Надо подключить этот модуль и провести необходимые настройки, чтобы работал прием платежей по кредиткам.