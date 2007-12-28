OScommerce - модуль доставки, интегр. с биллингом

Веб-программированиеЗавершен5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо следующее:

======================

РАЗРАБОТАТЬ МОДУЛЬ ДОСТАВКИ

======================

Логика:

- Стоимость доставки расчитывается в зав-сти от страны куда отсылается товар и категории (кол-ва товара).

- Есть список стран, для каждой из которых задается своя стоимость доставки.

- 1я категория - базовая стоимость для конкретной страны. 2я категория - это +50% от стоимости 1ой категории (т.е. 150%). 3я категория - 200% стоимости 1ой категории.

При формировании заказа в зав-сти от кол-ва выбранного товара (макс. 3 штуки) и страны доставки формируется стоимость доставки и прибавляется к цене товара. Т.о. доставка входит в финальный счет.

В расшифровке счета пользователь видит, что им выбрана страна доставки такая-то и стоимость доставки соответственно такая-то.

===============

УСТАНОВИТЬ ШАБЛОН

===============

Установить купленный на Templatemonster шаблон.

====================

ПРИКРУТИТЬ ШОП К БИЛЛИНГУ

====================

Имеется биллинг (кредитные карты) и shopping cart модуль для интеграции OScommerce с ним.

Надо подключить этот модуль и провести необходимые настройки, чтобы работал прием платежей по кредиткам.

16 лет назад
m1
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$400
7 дней
Было приятно работать. ТЗ было составлено мной в общих чертах. Однако это никак не повлияло на качество и сроки работ. И хотя в процессе были просьбы некоторых мелких доработок, не оговоренных ТЗ, все было сделано без вопросов. В итоге получен желаемый продукт желаемого качества.
Очень приятно работать с Максом. Даже не хочется писать слово "клиент", оно здесь просто не уместно. Только положительные воспоминания от совместной работы.
  • Похожие заказы

  • Написание инет магазина

    $500

    Требуется програмист для написани инет магазина. И возможно дальнейшей постоянной работы. Требования к кандидату простые: 1. Знание свзяки mysql + php 2. Усидчивость и ответственность. 3. Умение работать с тяжелыми людьми. 4. Честность. 5. Порой умение решать задачу самому.. 6. ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббинг информации

    $400

    Нужен разовый сбор информации. Сайт, с которого возьмем информацию: http://pif.investfunds.ru/funds/ Требуется получить следующие данные: Название Управляющая компания Тип Объект инвестирования Минимальная сумма СЧА, руб Вознаграждения и расходы Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение депозитарию и др. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать движок на сайте

    $200

    На сайте www.allbiz.kz нужно доработать следующее: В админке: 2. Редактирование разделов 3. Редактирование подразделов 5. Вип места 6. Редактирование новостей и новостей компаний 7. Редактирование контента основных страниц 8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы *под редактированием ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программинг Web панели для распредленной сети

    $2500

    Требования к фрилансеру. * Отличное знание Php (или Perl), MySql, Java script, Ajax + какой-либо из известных fraimwork'ов (предпочтительнее prototype.js), HTML, английский на уровне чтения документации. Желательно способность читать код Perl скриптов. * Опыт работы не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль оплаты для 1С-Битрикс

    $400

    Необходима разработка модуля оплаты для 1с-Битрикс. Техническое задание Задача – интеграция системы приема и обработки платежей Z-PAYMENT и системы управления сайтом 1С-Битрикс. Требования: Разработка модуля оплаты для программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакциях «Малый ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка флеш ролика

    $10

    Требуется просто поменять цвет фона во флешке, сложность заключается в том, что есть только swf файл, файла fla нет. Флешку выложить не могу вот адрес http://xerox-format.ru/logo.swf Оценю срочность!!!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Mp3-проигрыватель

    Сделать проигрыватель mp3-файлов с диска по типу этого: http://flv-mp3.com/ru/ Функциональность примерно та же: запрос с флешу вида: "flash.swf?name=Песенка&amp;time=153". С дизайном не особо заморачиваться - главное предоставить исходник, переделаю сам...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад