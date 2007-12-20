Доработать движок на сайте

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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На сайте www.allbiz.kz нужно доработать следующее:

В админке:

2. Редактирование разделов

3. Редактирование подразделов

5. Вип места

6. Редактирование новостей и новостей компаний

7. Редактирование контента основных страниц

8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы

*под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление

на сайте сделать:

1. Кабинет пользователя

2. Добавить возможность добавлять схему проезда, логотип и прайс конторам при регистрации, загрузка прайса в любом формате

3. Сделать возможность ставить у себя на сайте счетчик, благодоря которому фирма поднимается вверх

в списке, но не выше ВИП места

4. Список фирм при выводе сортируется по посещаемости, опять таки несмотря на фирмы с счетчиком и ВИП

5. Добавление раздела новости и новости компаний, новости компаний могут добавлять только ВИП компании

6. Добавление онлайн-прайса для каждой конторы (каталог товаров)

8. Возможность поссылки делового предложения через онлайн форму(нашли компанию и надо послать им ДП)

9. Скрыть емайл, и сделать вебформу отправки вместо открытого емайла

Сайт написан на PHP4 и MySQL5.

Движок самописный.

Без портфолио не беспокоить.

Без предоплаты. Оплата после 100% сдачи проекта.

Оставляйте асю, я с вами свяжусь.

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16 лет назад
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
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