Доработать движок на сайте

Срочно требуется программист для написания модуля к IPB. За подробностями в личку. В icq не флудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте www.allbiz.kz нужно доработать следующее:
В админке:
2. Редактирование разделов
3. Редактирование подразделов
5. Вип места
6. Редактирование новостей и новостей компаний
7. Редактирование контента основных страниц
8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы
*под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление
на сайте сделать:
1. Кабинет пользователя
2. Добавить возможность добавлять схему проезда, логотип и прайс конторам при регистрации, загрузка прайса в любом формате
3. Сделать возможность ставить у себя на сайте счетчик, благодоря которому фирма поднимается вверх
в списке, но не выше ВИП места
4. Список фирм при выводе сортируется по посещаемости, опять таки несмотря на фирмы с счетчиком и ВИП
5. Добавление раздела новости и новости компаний, новости компаний могут добавлять только ВИП компании
6. Добавление онлайн-прайса для каждой конторы (каталог товаров)
8. Возможность поссылки делового предложения через онлайн форму(нашли компанию и надо послать им ДП)
9. Скрыть емайл, и сделать вебформу отправки вместо открытого емайла
Сайт написан на PHP4 и MySQL5.
Движок самописный.
Без портфолио не беспокоить.
Без предоплаты. Оплата после 100% сдачи проекта.
Оставляйте асю, я с вами свяжусь.
Все предложения стоимости и срок выполнения оставляйте только здесь.
Только для частных фрилансеров, студии прошу не беспокоить.
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