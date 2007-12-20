Сбоpка и-нет магазина

Требуется собрать на админке (своей или нашей – право выбора остается за вами) сайт f t n s h i n a . r u . НА данные момент времени верстка всех страниц готова. Основой для ТЗ будет служить ресурс w w w . s h i n a m a x . r u , естественно мы понимаем, что сайт служить ТЗ не может, но помогает оценить общий фронт работ. Бюджет выделен в 7 тысяч рублей. Сроки 1 неделя думаем, что нормально.

P.S. Поддержка электронных платежей НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Регистрация пользователей тоже не требуется.