Сбоpка и-нет магазина

Срочно требуется программист для написания модуля к IPB. За подробностями в личку. В icq не флудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать на админке (своей или нашей – право выбора остается за вами) сайт f t n s h i n a . r u . НА данные момент времени верстка всех страниц готова. Основой для ТЗ будет служить ресурс w w w . s h i n a m a x . r u , естественно мы понимаем, что сайт служить ТЗ не может, но помогает оценить общий фронт работ. Бюджет выделен в 7 тысяч рублей. Сроки 1 неделя думаем, что нормально.
P.S. Поддержка электронных платежей НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Регистрация пользователей тоже не требуется.
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