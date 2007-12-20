Граббинг информации

$400
Веб-программированиеЗавершен1 заявка204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен разовый сбор информации.

Сайт, с которого возьмем информацию: http://pif.investfunds.ru/funds/

Требуется получить следующие данные:

Название

Управляющая компания

Тип

Объект инвестирования

Минимальная сумма

СЧА, руб

Вознаграждения и расходы

Вознаграждение Управляющей компании

Вознаграждение депозитарию и др.

Прочие расходы

Другие фонды этой УК

Название фонда + СЧА, руб.

Правила фонда

((( данные по исторической стоимости пая и СЧА + другие данные не нужны )))

Также нужно получить данные по управляющим компаниям - http://pif.investfunds.ru/uk/

Требуется получить следующие данные:

Название

Полное название

Дата выдачи лицензии

Телефон

Управляющая компания управляет следующими инвестиционными фондами: (список фондов).

((( другие данные не нужны )))

16 лет назад
Zlokovar
Роман 
42 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$400
Отличная работа - быстро, качественно и недорого. Человек очень адекватный, чувствуется опыт профессионала. Если нужен граббинг информации - рекомендую!
Очень профессиональный и целеустремленный Заказчик. Сразу доходчиво рассказал, что он хочет и в каком виде. С оплатой тоже проблем не было. Всем настоятельно рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработать движок на сайте

    $200

    На сайте www.allbiz.kz нужно доработать следующее: В админке: 2. Редактирование разделов 3. Редактирование подразделов 5. Вип места 6. Редактирование новостей и новостей компаний 7. Редактирование контента основных страниц 8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы *под редактированием ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программинг Web панели для распредленной сети

    $2500

    Требования к фрилансеру. * Отличное знание Php (или Perl), MySql, Java script, Ajax + какой-либо из известных fraimwork'ов (предпочтительнее prototype.js), HTML, английский на уровне чтения документации. Желательно способность читать код Perl скриптов. * Опыт работы не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль оплаты для 1С-Битрикс

    $400

    Необходима разработка модуля оплаты для 1с-Битрикс. Техническое задание Задача – интеграция системы приема и обработки платежей Z-PAYMENT и системы управления сайтом 1С-Битрикс. Требования: Разработка модуля оплаты для программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакциях «Малый ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка флеш ролика

    $10

    Требуется просто поменять цвет фона во флешке, сложность заключается в том, что есть только swf файл, файла fla нет. Флешку выложить не могу вот адрес http://xerox-format.ru/logo.swf Оценю срочность!!!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Mp3-проигрыватель

    Сделать проигрыватель mp3-файлов с диска по типу этого: http://flv-mp3.com/ru/ Функциональность примерно та же: запрос с флешу вида: "flash.swf?name=Песенка&amp;time=153". С дизайном не особо заморачиваться - главное предоставить исходник, переделаю сам...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт получения кода информера (на AJAX/Java)

    Каждый наверняка встречался с такими скриптами-формами: выбираем парметры, цвет и в итоге получаем код для размещения на сайте. Мой случай: Пользователь выбирает несколько параметров по очереди. Некоторые между собой связаны. Потом в конце выбирает цвета и получает нужный ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо написать три простеньких скрипта на PHP

    1) Открываем файл news.id и оттуда берем РАНДОМОМ любую строчку. В ней все записи разделены знаком | Создаем массим $goods в который вгоняем записи. Например у нас есть строка: 1225|привет|название на выходе должен получиться массив с данными $goods[0]=1225 $goods[1]=привет $goods[2]=название Обращений к этому скрипту ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад