Написание инет магазина

$500
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок235 просмотров
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Требуется програмист для написани инет магазина. И возможно дальнейшей постоянной работы.

Требования к кандидату простые:

1. Знание свзяки mysql + php

2. Усидчивость и ответственность.

3. Умение работать с тяжелыми людьми.

4. Честность.

5. Порой умение решать задачу самому..

6. + Знание CMS .

16 лет назад
BlackFire
Евгений 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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