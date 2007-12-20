Сайт-движок под уже готовый отверстаный дизайн

1. Заходим через сокеты (можно по иному) на сайт xxx.ru 2. При заходе берём из списка 1 проксю. 3. Проверяем проксю. Если тормозит, берём другую. 4. Делаем запрос и получаем в ответ страницу. 5. Все ссылки, картинки и пр., ...