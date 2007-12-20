Web-Анонимайзер

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Заходим через сокеты (можно по иному) на сайт xxx.ru

2. При заходе берём из списка 1 проксю.

3. Проверяем проксю. Если тормозит, берём другую.

4. Делаем запрос и получаем в ответ страницу.

5. Все ссылки, картинки и пр., где данные берутся с сайта xxx.ru заменяем на MYSITE.RU?page=ссылка Также будет java и пр.

6. Человек кликает по ссылке из п.5. и идём в п.1(полученную сессию сохраняем)

7. Картинки, скрипты всё делается через MYSITE.RU. Короче, человек должен мочь полноценно и без тормозов юзать сайт.

Сроки: 2-3 дня полноценной работы одного человека.

Я – php программер со стажем 5 лет. Общаться со мной легко Wink

ICQ#: 451-372-784

16 лет назад
cupid
38 летЛюксембург
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание двух скриптов для cms Bitrix

    $200

    Требуется написать два скрипты, совместимых с cms Bitrix. 1 скрипт: обрабатывает каждый заданный промежуток времени цены в каталоге (построен на php) на партнерском сайте: сверяет наличие товара по его ID (при изменении наличия соответственно добавляет/убирает товар ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • OScommerce - модуль доставки, интегр. с биллингом

    Необходимо следующее: ====================== РАЗРАБОТАТЬ МОДУЛЬ ДОСТАВКИ ====================== Логика: - Стоимость доставки расчитывается в зав-сти от страны куда отсылается товар и категории (кол-ва товара). - Есть список стран, для каждой из которых задается своя стоимость доставки. - 1я категория - базовая стоимость ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание инет магазина

    $500

    Требуется програмист для написани инет магазина. И возможно дальнейшей постоянной работы. Требования к кандидату простые: 1. Знание свзяки mysql + php 2. Усидчивость и ответственность. 3. Умение работать с тяжелыми людьми. 4. Честность. 5. Порой умение решать задачу самому.. 6. ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббинг информации

    $400

    Нужен разовый сбор информации. Сайт, с которого возьмем информацию: http://pif.investfunds.ru/funds/ Требуется получить следующие данные: Название Управляющая компания Тип Объект инвестирования Минимальная сумма СЧА, руб Вознаграждения и расходы Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение депозитарию и др. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать движок на сайте

    $200

    На сайте www.allbiz.kz нужно доработать следующее: В админке: 2. Редактирование разделов 3. Редактирование подразделов 5. Вип места 6. Редактирование новостей и новостей компаний 7. Редактирование контента основных страниц 8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы *под редактированием ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программинг Web панели для распредленной сети

    $2500

    Требования к фрилансеру. * Отличное знание Php (или Perl), MySql, Java script, Ajax + какой-либо из известных fraimwork'ов (предпочтительнее prototype.js), HTML, английский на уровне чтения документации. Желательно способность читать код Perl скриптов. * Опыт работы не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль оплаты для 1С-Битрикс

    $400

    Необходима разработка модуля оплаты для 1с-Битрикс. Техническое задание Задача – интеграция системы приема и обработки платежей Z-PAYMENT и системы управления сайтом 1С-Битрикс. Требования: Разработка модуля оплаты для программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакциях «Малый ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад