Web-Анонимайзер

1. Заходим через сокеты (можно по иному) на сайт xxx.ru

2. При заходе берём из списка 1 проксю.

3. Проверяем проксю. Если тормозит, берём другую.

4. Делаем запрос и получаем в ответ страницу.

5. Все ссылки, картинки и пр., где данные берутся с сайта xxx.ru заменяем на MYSITE.RU?page=ссылка Также будет java и пр.

6. Человек кликает по ссылке из п.5. и идём в п.1(полученную сессию сохраняем)

7. Картинки, скрипты всё делается через MYSITE.RU. Короче, человек должен мочь полноценно и без тормозов юзать сайт.

Сроки: 2-3 дня полноценной работы одного человека.

Я – php программер со стажем 5 лет. Общаться со мной легко Wink

ICQ#: 451-372-784