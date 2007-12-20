Написание двух скриптов для cms Bitrix

Требуется написать два скрипты, совместимых с cms Bitrix.

1 скрипт: обрабатывает каждый заданный промежуток времени цены в каталоге (построен на php) на партнерском сайте: сверяет наличие товара по его ID (при изменении наличия соответственно добавляет/убирает товар из БД своего сайта) и цену (при изменении цены корректирует ее в БД своего сайта). Кроме того, для вновь появляющихся товаров берет с парнерского сайта описание и фотографию товара и заносит их в БД своего сайта.

На партнерском сайте товары рабзиты на несколько категорий.

2 скрипт: обрабатыает каждый заданный промежуток времени наличие и цены на товары из zip-файла (в архиве - xls-файл) на партнерском сайте, выбирает из колонок информацию по ID товара, названию, цене и наличию и вносит в БД своего сайта.

Обоими скриптами товары должны импортироваться в Товарный каталог Bitrix, на котором построен сайт, поэтому знание этой cms необходимо.

С уважением.