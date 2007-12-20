Доброго времени суток всем.

Требуется написание, дизайн и верстка простого сайта: корпоративный блог, с возможностью регистрации и поста в различные разделы. Дизайн элементарный - немного веб2.0, + капельку AJAX'A на логин и так далее.

Выполнение нескольких несложых php скриптов.

Почти как хабрахабр, только без личных страниц пользователей, личных блогов и кармы.

Предложения высылать желательно сразу на [email protected]