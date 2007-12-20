Требуется написать два скрипты, совместимых с cms Bitrix. 1 скрипт: обрабатывает каждый заданный промежуток времени цены в каталоге (построен на php) на партнерском сайте: сверяет наличие товара по его ID (при изменении наличия соответственно добавляет/убирает товар ...
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Создание граббера сайта автомобильной тематики. (Аукцион США)
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