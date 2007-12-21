Шаблон + модуль для WORDPRESS

Требуется реализовать SIP-клиент для организации конференц-связи между 3 абонентами. 1. Платформа - win32, либо на виртуальном Linux 2. Максимальное кол-во каналов 20-30. 3. Предполагается реализовать из переделанного опенсорс voipcheap. 4. Звонки будут на sip-номера и на стационарные и мобильные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Срочно необходим человек для выполнения работы согласно ТЗ (смотрите вложение)
Создание шаблона wordpress + написание небольшого модуля.
Рассмотрю все ваши предложения и в течении 1 часа дам ответ.
Оплата webmoney (возможна при желании безопасная сделка).
Жду ваших преждложений
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Для проекта требуется PHP программер со знаниями HTML+CSS (плюс желательно знание флеш анимации) для разработки не сложного проекта. нужно сделать проект до нового года, поэтому если вы студент и заруженны заботами о сессии и экзаменах ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать две HTML формы таких бланков... Сами бланки будем класть в принтер и при отправке формы на печать, данные заполнялись бы! Именно HTML! Сканы сделаный сканером 1 к 1 границы листа A4 помечены синим цветом Жду ICQ 997544 Skype SevasotВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Через russianbilling.comЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт автопостинга новостей на несколько сайтов работающие на DLE шестой версии. Принцып работы таков, пишется новость и постится на несколько сайтов указаные в списке. возможность редактировать список сайтов. распознование капчи. остальные молочи в процесе работы, обсуждаем и согласовываем.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать доску объявлений, что то среднее между http://emarket.ua/ и http://0629.com.ua/ И все это одеть в дизайн по идеалогии с емаркет По ТЗ (учитывая что все запрашивают). Само глубинное ТЗ я не писал, но по сути нужен практически ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать корзину для VirtueMart на AJAXВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток всем. Требуется написание, дизайн и верстка простого сайта: корпоративный блог, с возможностью регистрации и поста в различные разделы. Дизайн элементарный - немного веб2.0, + капельку AJAX'A на логин и так далее. Выполнение нескольких несложых ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создание граббера сайта автомобильной тематики. (Аукцион США)Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется программист для создания админки (Back-End) на PHP5+AJAX. Необходимо хорошо знать эту технологию, безопасность и уметь быстро разбираться в чужом коде. Достойную оплату гарантирую.Закрыт16 лет назад