Требуется реализовать SIP-клиент для организации конференц-связи между 3 абонентами.

1. Платформа - win32, либо на виртуальном Linux

2. Максимальное кол-во каналов 20-30.

3. Предполагается реализовать из переделанного опенсорс voipcheap.

4. Звонки будут на sip-номера и на стационарные и мобильные телефоны - через sip-провайдеров.

На входе - 3 номера телефона, которые надо соединить последовательно одним за другим через веб-интерфейс, на выходе - длительность разговора. Во время разговора должна определяться стоимость телефонного соединения за минуту и, исходя из этого, считаться максимально допустимая длительность разговора.

Юрий