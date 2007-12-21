HTML форма бланка

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок210 просмотров
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Нужно сделать две HTML формы таких бланков...

Сами бланки будем класть в принтер и при отправке формы на

печать, данные заполнялись бы!

Именно HTML!

Сканы сделаный сканером 1 к 1 границы листа A4 помечены

синим цветом

Жду

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HTML
16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв