Скрипт для работы совместно с DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Нужен скрипт автопостинга новостей на несколько сайтов работающие на DLE шестой версии.

Принцып работы таков, пишется новость и постится на несколько сайтов указаные в списке.

возможность редактировать список сайтов.

распознование капчи.

остальные молочи в процесе работы, обсуждаем и согласовываем.

16 лет назад
Vitaslon2008
Россия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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