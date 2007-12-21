Скрипт для работы совместно с DLE

Требуется написать два скрипты, совместимых с cms Bitrix. 1 скрипт: обрабатывает каждый заданный промежуток времени цены в каталоге (построен на php) на партнерском сайте: сверяет наличие товара по его ID (при изменении наличия соответственно добавляет/убирает товар ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт автопостинга новостей на несколько сайтов работающие на DLE шестой версии.
Принцып работы таков, пишется новость и постится на несколько сайтов указаные в списке.
возможность редактировать список сайтов.
распознование капчи.
остальные молочи в процесе работы, обсуждаем и согласовываем.
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